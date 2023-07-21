انت الان تتابع خبر مواجهة الصناعة والكرخ في الممتاز تنتهي بالتعادل الإيجابي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-462341-638255523311883364.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-07-21 | 18:04
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انتهت مواجهة الصناعة والكرخ، بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الأخيرة (38) من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وسجل الصناعة أولاً عبر اللاعب محمد عدنان في الدقيقة 30، فيما عادل لوكاس شالون للكرخ في الدقيقة 51.
وبهذا التعادل ارتفع رصيد الكرخ إلى النقطة 51 في المركز 11، فيما وصل الصناعة الى النقطة 28 في المركز قبل الأخير.
وبهذا التعادل ارتفع رصيد الكرخ إلى النقطة 51 في المركز 11، فيما وصل الصناعة الى النقطة 28 في المركز قبل الأخير.
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