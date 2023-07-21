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مواجهة الصناعة والكرخ في الممتاز تنتهي بالتعادل الإيجابي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-462341-638255523311883364.jpg

2023-07-21 | 18:04

مواجهة الصناعة والكرخ في الممتاز تنتهي بالتعادل الإيجابي

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انتهت مواجهة الصناعة والكرخ، بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الأخيرة (38) من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وسجل الصناعة أولاً عبر اللاعب محمد عدنان في الدقيقة 30، فيما عادل لوكاس شالون للكرخ في الدقيقة 51.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد الكرخ إلى النقطة 51 في المركز 11، فيما وصل الصناعة الى النقطة 28 في المركز قبل الأخير.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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