انت الان تتابع خبر بعد مطاردة لـ9 سنوات.. الإطاحة بمجرم متورط بجريمة "سبايكر" في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخلية، ورد لـ الخليج 365، أنه "بعملية نوعية نفذها فرسان قيادة العمليات المشتركة وبتنسيق مباشر مع جهاز المخابرات الوطني العراقي ودقة المعلومات التي قدمها وفي اطار الجهود الكبيرة بتعقب زمر الارهاب والجريمة تم هذا اليوم الجمعة القاء القبض على المتهم الهارب عن جريمة سبايكر الارهابي "عزة ابراهيم محمد ربيع" المطارد من قبل اجهزتنا المختصة طيلة تسع سنوات في مناطق شمال شرق سوريا".وأضاف البيان، أنه "على الرغم من الصعوبات التي واجهت فرساننا في تقصي اثر المتهم لانتحاله صفة مزورة ومحاولته الهرب الى إحدى دول الجوار بعد ان ادرك خطورة الملاحقة اثناء وجوده في سوريا، لكن فاته أن هناك رجالا كبارا عقدوا العزم في القضاء على الارهاب التكفيري والتخلص من زمره العفنة من امثال هذا المجرم".

وأتم البيان، أن "أبنائكم في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الاخرى يعاهدون شعبهم واسر شهداء هذه الجريمة التاريخية بذل الغالي والنفيس في القصاص العادل من الارهابيين الجبناء لإرساء الامن والسلام في ربوع بلدنا الحبيب".

