انت الان تتابع خبر من 9 لاعبين.. خطة جديدة لكلوب لتعزيز وسط الريدز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويخضع فريق الريدز حاليا لعملية تجديد ضخمة، حيث غادر جيمس ميلنر ونابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين وفيرمينو بعد انتهاء عقودهم.

ويبدو أن البرازيلي فابينيو (29 عاما) مستعدا للانتقال إلى اتحاد جدة، بعد أن وصل العرض المقدم له إلى 40 مليون جنيه إسترليني.



ويستعد جوردان هندرسون ليصبح أول نجم إنجليزي ينضم إلى دوري المحترفين السعودي، من خلال الانتقال إلى الاتفاق الذي يدربه أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن قائمة التدعيمات التي وضعها كلوب، تضم: سفيان أمرابط، وريان جرافينبيرش، وكالفن فيليبس، وروميو لافيا، وشيخ دوكوري، وأوريلين تشواميني، وجواو بالينيا، وكيفرين تورام.

وأوضحت الصحيفة أن تلك الأسماء ترتبط مؤخرا بأندية أخرى، إذ أن أمرابط (26 عاما) مطلوب في مانشستر يونايتد، فيما يهتم بايرن ميونخ بلاعب الوسط الهولندي جرافنبيرش (21 عاما).

من ناحيته، انضم فيليبس إلى مانشستر سيتي مقابل أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي ، لكن الإصابات ومشاكل اللياقة البدنية جعلته يشارك في مباراتين فقط كأساسي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وغادر لافيا (19 عاما)، سيتي إلى ساوثهامبتون قبل 12 شهرا مقابل 12.5 مليون جنيه إسترليني، وقدم موسما رائعا مع 34 مباراة في كافة المسابقات، رغم هبوط فريقه إلى دوري التشامبيونشيب".

أوضحت الصحيفة أن ليفربول أبدى اهتماما بلاعب كريستال بالاس شيخ دوكوري البالغ (24 عاما)، الذي اشتراه فريقه من لنس مقابل 18 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي.

وأفادت بأن تشواميني لاعب ريال مدريد، يضعه كلوب على لائحة اهتماماته، في ظل إمكانية فقدان مكانه في الفريق الملكي نتيجة بقدوم الإنجليزي جود بيلينجهام.

ويهتم كلوب بنجم وسط فولهام جواو بالينيا لاعب فولهام، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى وست هام، فضلا عن اهتمامه بكيفرين تورام، نجم نيس ونجل الأسطورة الفرنسية ليليان تورام، الذي تقدر قيمته في السوق حاليا بحوالي 52 مليون جنيه إسترليني.

وأخيرا، ادعت صحيفة "ليكيب"، أن ليفربول مهتم بخدمات لاعب وسط باريس سان جيرمان ماركو فيراتي من باريس سان جيرمان، وأنهم أحد فريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز كانا على اتصال مع النادي الفرنسي بشأن الدولي الإيطالي.

