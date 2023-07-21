القضاء الأمريكي يُحدد موعد مُحاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية

ياسر رشاد - القاهرة - تبدأ في شهر مايو 2024 مُحاكمة الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب"، في قضية إساءة التعامل مع وثائق حكومية مُصنفة سرية، حسبما أفادت القاضية أيلين كانون، مساء اليوم الجمعة.

ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام روسية"، أمرت القاضية أيلين كانون بأن محاكمة الرئيس السابق أمام لجنة محلفين تنطلق في 20 مايو العام المقبل، حيث سيكون ترامب أول رئيس يواجه تهما جنائية من بين كل الرؤساء الأمريكيين سواء كانوا سابقين أو في المنصب.

وكان الإدعاء قد طلب أن تبدأ المحاكمة في ديسمبر 2023، في حين طلب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق أن تجرى بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024.

حملة الانتخابات التمهيدية:

ويتصدر ترامب السباق بين الشخصيات الطامحة للفوز بالترشح عن الحزب الجمهوري للاستحقاق الرئاسي، إلا أن المحاكمة ستجرى في ذروة حملة الانتخابات التمهيدية الرامية إلى اختيار مرشح الحزب للرئاسة.

وأعلن ترامب، الثلاثاء، أنه تلقى رسالة من المدعي العام الفيدرالي، جاك سميث، تبلغه بأنه مستهدف شخصيا في التحقيق حول الهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2021، ما يشير إلى احتمال توجيه التهمة إليه في هذا الملف أيضا.

وأوردت وسائل إعلام أمريكية أن المدعي العام الفيدرالي أبلغ ترامب بأنه معرض لثلاث تهم فيدرالية في التحقيق حول الانتخابات التي هزمه فيها الرئيس جو بايدن، وهي "التآمر ضد الدولة الأمريكية" و"عرقلة آلية رسمية" و"الحرمان من حقوق".