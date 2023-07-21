رداً على حرق المصحف .. العراق يطرد سفيرة السويد

الشارقة - اميمة ياسر - في تطور متسارع على خلفية حرق المصحف طلب العراق من سفيرة السويد مغادرة البلاد، كما قام باستدعاء القائم بالأعمال العراقي في سفارة بغداد في ستوكهولم.

وكانت سفارة السويد قد تعرضت للاقتحام وإضرام النار من قبل محتجين.

طلب العراق في بيان رسمي الخميس من السفيرة السويدية مغادرة أراضيه، وقرر سحب القائم بأعماله من ستوكهولم.

وجاء في البيان الصادر عن رئاسة الوزراء العراقية أنه "وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم"، مضيفاً أنه وجه كذلك "بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية، رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي".

قال شهود من رويترز إن محتجين في السويد ركلوا وألحقوا أضراراً بكتاب قالوا إنه نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية في ستوكهولم الخميس، لكنهم لم يحرقوه كما سبق أن هددوا.