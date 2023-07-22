شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود مصر في المشروعات الخضراء.. دراسة تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل النجاحات الكبرى للدولة المصرية في مشروعات الطاقة الخضراء، حيث استثمرت مصر مؤخرًا بكثافة فى مشاريع الطاقة الخضراء.

وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية والأفريقية أن الجهود المصرية في مجالي البيئة وتغير المناخ عديدة ومتنوعة، وأبرزها استهداف توليد 42% من الكهرباء من تلك المصادر بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

ولفتت الدارسة، أن الدولة تمتلك العديد من نماذج المشروعات الناجحة في جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي ساهم في تمويله عدد من شركاء التنمية من بينهم مؤسسة التمويل الدولية.

وكشفت الدراسة، أن مصر لديها فرصة ذهبية لتقديم نموذج لأولويات القارة الأفريقية والدول النامية، التي تعتبر ضحية التغيرات المناخية، دون أن تتسبب بها، وفي إطار المدن المستدامة يمكن أن تبرز مصر التقاليد المصرية في الحفاظ على البيئة والمدن نحو استشراف مستقبل صحي خال من الكربون وأكثر استدامة.