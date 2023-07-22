الطلبة يهزم النجف والكهرباء يخسر امام النفط في ممتاز الكرة

وسجل اهداف الطلبة والنجف في المباراة التي جرت مساء اليوم على ملعب النجف الدولي كل من ستار جبار (34 - OG) ومروان حسين (90) لفريق الطلبة بينما سجل هدف النجف الوحيد محمد زامل (45+3 -P).

وفي مباراة اخرى تمكن فريق النفط من الفوز على الكهرباء بنتيجة (1-0) سجله اللاعب حسن داخل في الدقيقة 30 من المباراة.

