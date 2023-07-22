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الطلبة يهزم النجف والكهرباء يخسر امام النفط في ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-462360-638255711951207956.png

2023-07-21 | 22:56

الطلبة يهزم النجف والكهرباء يخسر امام النفط في ممتاز الكرة

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تمكن نادي الطلبة من التغلب على النجف بنتيجة (2-1)، فيما خسر الكهرباء أمام النفط بهدف نظيف، اليوم الجمعة، في ختام الجولة (38) والاخيرة من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.
وسجل اهداف الطلبة والنجف في المباراة التي جرت مساء اليوم على ملعب النجف الدولي كل من ستار جبار (34 - OG) ومروان حسين (90) لفريق الطلبة بينما سجل هدف النجف الوحيد محمد زامل (45+3 -P).

وفي مباراة اخرى تمكن فريق النفط من الفوز على الكهرباء بنتيجة (1-0) سجله اللاعب حسن داخل في الدقيقة 30 من المباراة.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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