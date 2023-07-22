وزير الدفاع الإسرائيلي: الوضع في تل أبيب مُقلق للغاية

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الدفاع الإسرائيلي، "يوآف غالانت"، إن الوضع في تل أبيب مُقلق للغاية، وذلك بعد إعلان المئات من طياري سلاح الجو وأفراد الطواقم العاملة وقف الخدمة بالجيش احتجاجًا على التعديلات القضائية.

ووفقًا لما ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، دعا غالانت إلى تأجيل التصويت في الكنيست على إلغاء بند "المعقولية" في التعديلات القضائية، وقال: "الوضع مقلق للغاية، لنؤجل التشريع".

الدورة الصيفية:

وأجرى غالانت محادثات مع قادة الجيش والائتلاف وأحزاب المعارضة لتمديد الدورة الصيفية لعدة أيام. ومن شأن هذا التمديد أن يسمح للتصويت بإلغاء سبب المعقولية وأن يمنح الأطراف الوقت للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن القانون.

وتلقى غالانت تقارير من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، حول إعلان أفراد سلاح الجو حول تعليق الخدمة، الأمر الذي يسبب تغييرا في سلاح الجو الإسرائيلي.

وقال مساعدو غالانت: "وزير الدفاع يعمل من وراء الكواليس للتوصل إلى اتفاقات واسعة.. إنه لا يقول شيئا عن كيفية تصويته إذا تقرر تقديم القانون إلى الكنيست".

وتشهد إسرائيل مُنذ أكثر من 28 أسبوعًا موجة من الاحتجاجات دون أي مؤشرات على تراجع الحكومة عن مشروع التعديلات القضائية.