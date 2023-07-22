الرئيس التركي يتوجه إلى فنزويلا قريبًا

ياسر رشاد - القاهرة - يتوجه الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، إلى دولة فنزويلا قريبًا، وزير الخارجية، "هاكان فيدان".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، قال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنزويلي في اسطنبول: "سنواصل عملنا على التحضير لزيارة الرئيس لفنزويلا خلال الفترة القادمة".

وأضاف الوزير أن زيارته لفنزويلا على جدول الأعمال أيضا، في سياق التحضيرات لزيارة أردوغان.

ولم يُحدد وزير الخارجية التركي أي مواعيد محتملة لزيارة أردوغان لفنزويلا.

إقامة الجسور:

وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قد زار كلا من تركيا والسعودية في يونيو الماضي، حيث أعلن في ختام الزيارتين "إقامة الجسور" في المجالات الاستراتيجية مع أنقرة والرياض.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستعزز تعاونها مع دول الخليج، الأمر الذي سيعود بالفائدة على اقتصاد تركيا.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من جولة شملت السعودية وقطر والإمارات وشمال قبرص التركية، أوضح رجب طيب أردوغان، أن بلاده وقعت على أكبر صفقة تصدير في مجال الدفاع والطيران مع الخليج خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، معربا عن امتنانه جراء الاهتمام الكبير الذي حظي به هو ووفده خلال الجولة، حيث لفت إلى عقدهم اجتماعات مثمرة للغاية، حيث تناولوا قضايا إقليمية ودولية، وبحثوا سبل تعزيز التعاون وفق مبدأ (رابح–رابح).

وقال أردوغان: "سنعزز تعاوننا مع دول الخليج عبر مشاريع ملموسة في الفترة المقبلة، وآمل أن ينعكس ذلك على اقتصاد تركيا بشكل إيجابي بأقرب وقت، خصوصا في مجالات الصناعات الدفاعية والطاقة والسياحة والمقاولات. سنقوم بتنفيذ الجوانب التي تم الاتفاق عليها بسرعة".