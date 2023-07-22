الكويت تُصدر بيانًا عاجلًا بعد تكرار حرق كتاب الله في السويد

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب وزير الخارجية الكويتي، "الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح"، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لقيام أحد المُتطرفين في مملكة السويد مرة أخرى إلى القرآن الكريم "كتاب الله"، حسبما أفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الجمعة.

وأكد الشيخ سالم الصباح في بيان للخارجية الكويتية اليوم الجمعة، أن دولة الكويت تقوم حاليا بالتشاور والتنسيق مع دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية الشقيقة لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ خطوات ملموسة وعملية تضمن عدم تكرار مثل هذه الأفعال المرفوضة.

مشاعر المُسلمين:

وحذر الشيخ سالم الصباح من أن مثل تلك الممارسات المتكررة، من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين لا سيما وأنها تزامنت مع احتفالهم بالسنة الهجرية الجديدة، كما حمّل الجانب السويدي المسؤولية كاملة حيال استشراء هذه الأفعال التي تزكي خطابات الكراهية ضد المسلمين، وتشجع على العنف، خاصة وأن الحادثة قد تكررت على يد نفس الشخص وخلال فترة وجيزة.

وطالب وزير الخارجية الكويتي، المجتمع الدولي لنبذ خطابات الكراهية وبذل الجهود الرامية لتكريس قيم التسامح واحترام الأديان، داعيا المجتمع الدولي إلى سن قوانين وتشريعات تدين وتجرّم الإساءة للأديان.

من ناحية أخرى، تمكنت فرق الإطفاء والإنقاذ البحري في الكويت من إنقاذ مواطنة كانت قد ألقت بنفسها من أعلى جسر جابر في محاولة للانتحار، "بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة".

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء، في بيان، أن بلاغا ورد إلى إدارة العمليات المركزية، مساء الأحد، يفيد بمحاولة انتحار امرأة ألقت بنفسها من أعلى جسر جابر.

ولفت البيان إلى أن إدارة العمليات وجهت فرقا للإطفاء والإنقاذ البحري إلى موقع البلاغ وقامت بعمليات البحث وتمشيط المنطقة بالتعاون مع خفر السواحل وتم العثور على المفقودة وهي على قيد الحياة، وتم تسليمها للطوارئ الطبية.

من جانب آخر، ذكر حساب "المجلس" في تغريدة على "تويتر" له أن أحد المواطنين استطاع إنقاذ فتاة ألقت بنفسها من جسر جابر.