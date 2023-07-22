أمريكا تُقر بخسارة أوكرانيا قوات كبيرة في هجومها المُضاد

ياسر رشاد - القاهرة - أقر مستشار الأمن القومي الأمريكي، "جيك سوليفان"، في منتدى الأمن السنوي لمعهد "آسبن"، بأن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال هجومها المُضاد، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وقال سوليفان إن "عدد الجرحى والقتلى من الجنود الأوكرانيين في هذا الهجوم المضاد كبير. إنه مستمر، إنه صعب، لكننا قلنا إنه سيكون صعبا".

نظام كييف:

وفي الوقت نفسه، أشار المسؤول الأمريكي إلى أن نظام كييف لم يستخدم جميع القوات المتاحة في المعارك، زاعما أنه "ينتظر اللحظة المناسبة"، كما أضاف أن واشنطن بدورها تنصح كييف بهذا الشأن، لكن القرار يبقى بيد أوكرانيا.

وبدأ الهجوم الأوكراني المضاد في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيومفسك وزابوروجيه في 4 يونيو، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من قبل الناتو ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" الشهيرة، كما صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في 11 يوليو، أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه.

في الوقت نفسه، زادت خسائر القوات الأوكرانية عن 26 ألف جندي و1244 دبابة وآلاف المعدات الأخرى و21 طائرة وست طائرات مروحية.

وعلى خلفية فشل القوات الأوكرانية، ذكرت وسائل الإعلام الغربية أن كييف توقفت عن إلقاء وحدات كبيرة ومعدات غربية في المعركة، فيما اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن هجوم القوات الأوكرانية لن يكون فوريا، ولكنه سيستمر "لعدة شهور".