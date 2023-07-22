شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تأثرت فاتورة استيراد الحبوب والزيوت بالحرب الأوكرانية؟.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، الضوء علي ما تضمنته وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/24 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، فيما يتعلق بتداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد العالمي، ومنها مصر.

وأكدت اللجنة البرلمانية، أن الاقتصاد المصرى باعتباره جزء من النظام الاقتصادي العالمي، ونظراً لقوة العلاقات الوثيقة بين مصر ودول العالم، لم يسلم من تداعيات الأزمات المتوالية في السنوات القليلة الماضية خاصة تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي دون شك هناك ارتباط وثيق على كافة المستويات بين مصر وطرفى الأزمة وتنامى معاملاتها التجارية معهما.

وسلطت اللجنة الضوء علي ارتفاع الفاتورة الاستيرادية للحبوب والزيت الخام ومشتقاته، موضحة أن الوثيقة أكدت زيادة الواردات المصرية من المواد الغذائية بشكل مطرد بسبب قصور الإنتاج المحلى في تلبية احتياجات الاستهلاك المحلى فقد ارتفعت قيم الواردات الغذائية من الحاصلات الزراعية من نحو الخطة مدی 6,41 مليار دولار عام 2017 لتتجاوز 11 مليار دولار عام 2021 وتوقع بلوغها نحو 12 مليار دولار عام 2022.

ونوهت اللجنة، إلي ما أوضحته وثيقة التنمية بأنه يتم تدبير الواردات من الحاصلات الزراعية من عشر دول تأتى في مقدمتها روسيا بنسبة 21 % ، وتحتل أوكرانيا المركز الثالث بنسبة 15% ، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وتبرز الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها روسيا وأوكرانيا من حيث الامدادات الغذائية لمصر، حيث أن ما يتم استيراده من هاتين الدولتين يعادل 35 %

من جملة الفاتورة الاستيرادية للسلع الغذائية.

وتؤكد وثيقة الخطة على أن الحرب الروسية الأوكرانية من شأنها إضافة مزيد من الأعباء من منظور الامن الغذائي المصرى.