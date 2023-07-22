لأول مرة في تاريخها .. إمرأة تقود سلاح البحرية الأمريكية

الشارقة - اميمة ياسر - اختار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، الأدميرال ليزا فرانشيتي، لقيادة سلاح البحرية الأمريكية.

وستصبح فرانشتي، نائب رئيس العمليات الحالي في سلاح البحرية، إذاء تأكد تعيينها، أول امرأة في هيئة الأركان المشتركة، وفقا لـ «روسيا اليوم».

وأشار بايدن في إعلانه عن ترشيحه فرانشتي، إلى أنها قد دخلت التاريخ بالفعل باعتبارها ثاني امرأة على الإطلاق تصل إلى رتبة أدميرال بأربع نجوم في البحرية الأمريكية.

وستحل فرانشتي محل قائد العمليات البحرية الحالي، الأدميرال مايك جيلداي، الذي تنتهي ولايته التي تبلغ أربع سنوات هذا الخريف.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، قد أوصى في يونيو بأن يصبح الأدميرال صموئيل بابارو، القائد التالي للبحرية، على الرغم من اعتبار فرانشتي المرشح الأول للمنصب الأعلى بصفتها الضابط رقم 2 في البحرية.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن بايدن رشح اليوم الجمعة صموئيل بابارو للقيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ.

وحث بايدن مجلس الشيوخ على سرعة المصادقة على هذه الترشيحات وغيرها من الترشيحات العسكرية التي تم تعليقها من قبل السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل.