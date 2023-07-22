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العشرات امام المنطقة الخضراء احتجاجا على حرق المصحف وتدنيس العلم العراقي في الدنمارك (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل الخليج 365، ان "العشرات تظاهروا بالقرب من جسر الجمهورية احتجاجا على اقدام المتطرفين بالدنمارك باحراق المصحف الشريف وتدنيس العلم العراقي امام السفارة العراقية في كوبنهاغن".

وأضاف: "القوات الأمنية فرضت طوقا امنيا لمنع المتظاهرين من الوصول الى السفارة الدنماركية وسط المنطقة الخضراء، التي ردد المتظاهرين شعارات معادية لها تنديدا بالجريمة النكراء التي ارتكبها بعض المتطرفين".

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MO Nasa

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