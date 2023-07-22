انت الان تتابع خبر العشرات امام المنطقة الخضراء احتجاجا على حرق المصحف وتدنيس العلم العراقي في الدنمارك (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل الخليج 365، ان "العشرات تظاهروا بالقرب من جسر الجمهورية احتجاجا على اقدام المتطرفين بالدنمارك باحراق المصحف الشريف وتدنيس العلم العراقي امام السفارة العراقية في كوبنهاغن".

وأضاف: "القوات الأمنية فرضت طوقا امنيا لمنع المتظاهرين من الوصول الى السفارة الدنماركية وسط المنطقة الخضراء، التي ردد المتظاهرين شعارات معادية لها تنديدا بالجريمة النكراء التي ارتكبها بعض المتطرفين".