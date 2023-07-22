انت الان تتابع خبر القوات الأمنية تغلق جسر الجمهورية وسط بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المراسل ان "القوات الأمنية أغلقت جسر الجمهورية وسط بغداد اثر انطلاق تظاهرات حاشدة في ساحة التحرير تنديدا باقدام مجموعة من المتطرفين على احراق المصحف الشريف وتدنيس العلم العراقي امام السفارة العراقية في الدنمارك".وأضاف ان "المتظاهرين انتشروا في أماكن مختلفة من جوانب المنطقة الخضراء في محاولة لاقتحام السفارة الدنماركية وسط انتشار امني كثيف".

وشار المراسل الى ان "القوات الامنية تستخدم القنابل الدخانية لتفريق المتظاهرين عند جسر الجمهورية".