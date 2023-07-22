شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ضوابط ملزمة لمقدمى "التمويل الاستهلاكي".. الملاءة المالية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حدد القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، القواعد التي يجب علي مقدمي التمويل الاستهلاكي الالتزام بها ومنها ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.

وفي هذا الصدد جاءت المادة (16) لتقضي بأنه على مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، الالتزام بالقواعد والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة والتي تتضمن على الأخص ما يأتي:

١-معايير الملاءة المالية.

٢-ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.

٣-الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله.

٤-ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وعرف القانون "التمويل الاستهلاكى" بأنه كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تمت مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.ولا يعتبر تمويلا استهلاكياً في تطبيق أحكام هذا القانون التمويل الذى تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل في كل الأحوال عن ستة أشهر.