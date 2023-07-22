انت الان تتابع خبر بالتفاصيل.. حريق يلتهم موقعاً دنماركياً لإزالة الألغام في البصرة (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، إن "موقع منظمة DRC الدنماركية لإزالة الالغام في قضاء شط العرب، بمحافظة البصرة، تعرض لحادث حريق".

وأضاف، أن "الموقع مكون من كرفانات، وخالي من أي عنصر دنماركي".

بدروه، أفاد مراسل الخليج 365، في محافظة البصرة، بامتناع القوات الأمنية بالتعليق حول الموضوع، مبيناً أن الحادث حريق وليس قصفاً كما تداولته بعض وسائل الاعلام.