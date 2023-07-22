انت الان تتابع خبر طالب عراقي يسجل ثلاث براءات اختراع.. أصغر مبتكر رسمي في الوطن العربي بـ2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الطالب الذي لم يتجاوز عامه الرابع والعشرين علي سعدي مسلم الجنابي، إن براءة الاختراع التي سجلت مؤخرا كانت في مجال صناعة الأجهزة الطبية بالاشتراك مع الباحث الدكتور آبان عبد الكريم مزهر من مديرية تربية بابل، عن صناعة جهاز بديل أمثل لاستعمال السلم التقليدي لقياس مستوى الإجهاد في عيادات الأطباء، مبينا أنه عبارة عن 8 مجسات قفز طبية تحوي جهاز قياس إجهاد ليزري حديث مع مقياس للياقة البدنية يمتاز بسهولة الاستعمال وقلة الكلفة وجودة الصناعة.وتابع، أما براءة الاختراع الثانية فهي تختص باكتشاف علاج جديد لمرض السرطان، عن طريق استخلاصه من حيوان مائي قشري، بالاشتراك مع الدكتور شريف فاضل العلوجي، فيما براءة الاختراع الثالثة ركزت على صناعة معزز تنفس لمرضى الربو ومن يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي أثناء استعمال الكمامة الطبية.

وبرر الطالب الذي يدرس حاليا في السنة البحثية للماجستير بتخصص الهندسة المدنية في كلية الهندسة سر تخصص براءات اختراعه على المجالات الطبية، بينما هو مختص بالهندسة المدنية؟، بقوله: إنه مولع بالاختراع والإبداع حتى وإن كانت خارج نطاق تخصصه الدراسي، وأن له رغبة كبيرة منذ طفولته بإجراء العديد من التجارب ولديه أفكار كثيرة وتصاميم وابتكارات، كما أنه حاز التسلسل الأول على دفعته للماجستير في السنة التحضيرية في العام الماضي وهو حاليا في السنة البحثية الأخيرة، بحسب الصحيفة الرسمية.

