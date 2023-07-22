انت الان تتابع خبر بتوجيه حكومي.. ربط مديرية مكافحة المخدرات بوزير الداخلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر حكومي لـ الخليج 365، أن "السوداني وجه بربط مديرية مكافحة المخدرات بوزير الداخلية مباشرة وفك ارتباطها بوكالة الاستخبارات والتحقيقات".

وأضاف، أن "الامر جاء بهدف زيادة الدعم الفني والاداري، وسرعة اتخاذ القرار واختصار الإجراءات وسهولة التواصل مع الجهات المماثلة في الدول المجاورة والإقليمية".



وأوضح المصدر، أن "هذا الإجراء سيساعد على تهيئة المديرية لتكون وكالة مستقلة وفقا لما ستقرره لجنة مختصة تم تشكيلها حديثا لدراسة المستوى التنظيمي الذي يفترض أن تكون عليه الجهة المعنية بمكافحة المخدرات".