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الصدر بشأن تكرار حوادث حرق "القرآن": ما عاد الكلام ينفع

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في تدوينة، تابعتها الخليج 365، "ما عاد الكلام ينفع.. ولا اليراع مقنع، وبات الدين غريباً.. وبات المدافع عنه مريباً".

وأضاف: "اللهم فتقبل هذا القربان.. ودفاعنا عن الأديان.. والثورة من آجل القرآن واتباعنا لهدي الفرقان".


وذكر زعيم التيار الصدري: "فلا تهلكنا بما فعل الفاعلون أو سكت الساكتون، أو قصر المقصرون، أو هادن المهادنون".

وأتم حديثه: "فانتظروا إني معكم من المنتظرين.. والسلام على من أتبع الهدى".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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