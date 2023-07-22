انت الان تتابع خبر الصدر بشأن تكرار حوادث حرق "القرآن": ما عاد الكلام ينفع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في تدوينة، تابعتها الخليج 365، "ما عاد الكلام ينفع.. ولا اليراع مقنع، وبات الدين غريباً.. وبات المدافع عنه مريباً".

وأضاف: "اللهم فتقبل هذا القربان.. ودفاعنا عن الأديان.. والثورة من آجل القرآن واتباعنا لهدي الفرقان".



وذكر زعيم التيار الصدري: "فلا تهلكنا بما فعل الفاعلون أو سكت الساكتون، أو قصر المقصرون، أو هادن المهادنون".

وأتم حديثه: "فانتظروا إني معكم من المنتظرين.. والسلام على من أتبع الهدى".