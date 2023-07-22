انت الان تتابع خبر بينهم مسؤول كبير.. تركيا تعلن تحييد 6 عناصر من "بي كي كي" شمالي العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت الوزارة في بيان، أنه تم تحييد 5 عناصر عبر غارات جوية، بعد رصدهم في متينا الواقعة ضمن منطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق"، مؤكدة أن القوات التركية ستواصل عملياتها بكل حزم حتى تحييد آخر إرهابي في المنطقة".وفي السياق ذاته، حيدت الاستخبارات التركية، شمالي العراق "أوزغور ألب أرسلان" ما يسمى بمسؤول تركيا في تنظيم "بي كي كي، والذي يعد المسؤول عن حرائق الغابات 2021.

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" بمناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.