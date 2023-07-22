انت الان تتابع خبر تامر حسني يفاجئ جمهوره بدخوله الى المسرح طائرًا (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واستعان بشخصية "تاج" التي قدمها في فيلمه الأخير بنفس الاسم، وظهر وهو يطير في السماء باستخدام الحبال، مما أثار تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

واستعرض تامر حسني طريقة دخوله تلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت إعجاب متابعيه، الذي وصفوه بـ"ملك المسرح".



وفي بداية الحفل، لم يفوت "تامر" فرصة لتوجيه كلمة لجمهوره، قائلاً: "ما شاء الله، إيه الجمهور الجميل ده، منورين يا جماعة والله، أنا بتشرّف إنه تم اختياري لأداء افتتاح مهرجان العلمين".

وأضاف: "نرغب في الحفاظ على هذا المهرجان كل عام، ليكون نقطة التجمع لنا ولكل مطربينا من مصر وجميع الوطن العربي".

وقدم "تامر" عددًا كبيرًا من أشهر أغانيه القديمة والجديدة وسط الآلاف من جمهوره.

وشهد الحفل كذلك، مشاركة البلوغر الألماني نويل ربنسون، حيث ظهر على المسرح، ورقص إلى جانب تامر حسني على خشبة المسرح، وسط تفاعل كبير من الجمهور.