إصابة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي بوعكة صحية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ديوان الرئاسة الإماراتية، اليوم السبت، أن الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي يمر بوعكة صحية.

وقال الديوان في بيان صدر اليوم، إن الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي يمر بوعكة صحية، نسأل المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

السيرة الذاتية للشيخ سعيد بن زايد

يعد الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، هو الابن السادس للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (مؤسس دولة الإمارات)، ومن مواليد العين عام 1965، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد من جامعة الإمارات عام 1988.

المناصب التى تولاها

وتولى الشيخ سعيد بعد تخرجه منصب وكيل دائرة التخطيط في أبوظبي وعضوا في المجلس التنفيذي، وشغل منصب رئيس دائرة الموانئ البحرية خلال لفترة من 1991 إلى 1996، وكان عضوا في مجلس أبوظبي للإنماء.

ومثل الشيخ سعيد والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الكثير من الزيارات الرسمية الدولية، وهو محب للرياضة عمومًا ويهوى كرة القدم خصوصا ومن أهم المؤسسين لهذه الرياضة في الدولة، إضافة إلى هواية القنص والسباحة.

وتولى الشيخ سعيد رئاسة اتحاد كرة القدم الإماراتي للفترة 2002-2003، كما أنه محب للفنون وعلى اطلاع واسع على التصاميم الهندسية والتطور العمراني في مختلف أنحاء العالم، ومساهم في مشاريع تنموية كبيرة في الإمارات.

مرض الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

أفادت بعض منصات التواصل الاجتماعي أن مرضه تمثل في تعرضه لجلطة دماغية في الساعات القليلة الماضية، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ووضعه في غرفة العناية المكثفة. ورغم الجهود الطبية، لم تشهد حالته الصحية أي تحسن حتى الآن.

ووفق التقارير العامة، فإن الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، يعاني منذ فترة كبيرة من مرض دماغي، وصف بأنه مرض خطير، مما يجعل الجميع يحرص على الدعاء له بالشفاء العاجل.

الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان هو نجل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات وأول رئيس لها، وهو أمير أبوظبي. هو أخ غير الشقيق للأمير ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. شقيقه الشيخ منصور هو رئيس نادي الجزيرة وصاحب مانشستر سيتي الإنجليزي. يُعتبر الشيخ سعيد من الشخصيات التي ساهمت في مشاريع تنموية كبيرة في دولة الإمارات. وكان عضوًا في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قبل أن يتولى رئاسة نادي الوحدة.