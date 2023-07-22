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السودان.. الدعم تعلن انضمام 542 عسكرياً من الجيش الى صفوفها

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت قوات الدعم السريع في بيان، إن "انضمام هذه القوة الكبيرة لمناصرتها في معركتها ضد الجيش يشكل انتصارًا حقيقيًا لإرادة الشعب السوداني، ولأهداف الثورة المجيدة".

ورحبت القوات بالمنضمّين إلى صفوفها بعد أن "تبيَّن لهم مخطط الانقلاب الذي يقوده "البرهان" وزمرته من كبار الضباط الفاسدين من أجل إعادة النظام البائد للسلطة"، بحسب البيان.


وجددت قوات الدعم السريع الدعوة لـ"جميع الشرفاء في القوات المسلحة، والقوات النظامية الأخرى، للانحياز لخيار الشعب، للعمل معًا من أجل بناء جيش وطني واحد يدافع عن الوطن والشعب، ولا يرتهن لأيديولوجيا سياسية".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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