ناد إنكليزي يستعد لاقتحام سباق مبابي

وكانت إدارة باريس سان جيرمان قد استبعدت مبابي من قائمة الفريق للجولة الصيفية، المقررة في اليابان وكوريا الجنوبية بدءًا من اليوم وحتى 3 أغسطس/آب.

وبحسب التقارير، فإن باريس يهدف للضغط على اللاعب الفرنسي، من أجل تجديد عقده أو الرحيل عن النادي هذا الصيف، حتى لا يغادر مجانًا بعد انتهاء الموسم المقبل.



وفي هذا الصدد قال فابريس هوكينز، الصحفي بإذاعة "مونت كارلو"، خلال تصريحات أبرزها موقع "get football news france" الفرنسي، إن النادي اللندني مهتم بضم مبابي هذا الصيف، ويدرس فرصه لحسم الصفقة.

وأضاف: "لم يقدم تشيلسي أي عرض رسمي، حتى الآن.. وهناك نادٍ إنجليزي آخر مهتم أيضًا بالتعاقد مع مبابي".

وتسود قناعة لدى إدارة باريس، بأن مبابي اتفق مع ريال مدريد على الانتقال إلى "سانتياجو برنابيو" مجانا، عند انتهاء عقده الصيف المقبل.

