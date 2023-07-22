انت الان تتابع خبر الإطاحة بتجار مخدرات وضبط مخزن أدوية منتهية الصلاحية في النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمديرية، ورد لـ الخليج 365، أنه "بجهد استخباري دقيق، وبكمين محكم، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف، التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، من إلقاء القبض على ثلاثة من تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظة النجف وبالجرم المشهود، وجرى العثور بحوزتهم على مواد مخدرة مختلفة، صودرت وأحيل المتهمون إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".



بدورها استطاعت مفارز المديرية آنفاً، وفق البيان، "ضبط مخزن للأدوية، مخالفاً للشروط الصحية، ويحتوي على أدوية منتهية الصلاحية في النجف، إذ جرى إلقاء القبض على صاحب المخزن وتسليمه مع المضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص".

