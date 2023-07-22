شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"الوطنية للإعلام" يُهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو العظيمة، مضيفا أن تلك الثورة ستظل محفورة فى عقل ووجدان الشعب المصرى لما حققته من انجازات وأهداف نبيلة من إرساء العداله والمساواة والحرية والحفاظ على مقدرات الوطن.

وأضاف حسين زين في بيان له، أن ثورة 23 يوليو كتبت بأحرف من نور تاريخا ناصعا يؤرخ للعلاقة القوية والأبدية بين قوى الشعب وجيشه، ويؤكد على التلاحم والتكاتف بينهما فى اللحظات والمواقف الفارقة من عمر الوطن، مشيرا الى أن تلك الروح والعلاقة القوية بين كافه قوى الشعب وجيشه وشرطته ستظل مستمرة بعناية الله على مر التاريخ، وأن الشعب المصري يمتلك من الوعي والإرادة التى تجعله قادرا على تحقيق أهدافه، ويحمي ويساند تلك الإرادة جيش وطني عظيم لنستكمل مرحلة حديثة نحو جمهورية جديدة قوية بفكر مستنير فى ظل قيادة وطنية رشيدة حققت إنجازات غير مسبوقة وتسير بخطى واثقة على الطريق الصحيح و بإرادة قوية وعزيمة لا تلين لتحقيق المزيد من الإنجازات التى تحقق تطلعات وآمال شعب مصر العظيم .