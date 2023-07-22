انت الان تتابع خبر بايدن يضع 4 ضوابط للسيطرة على الذكاء الاصطناعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتعهد بايدن، بأن تحرص الشركات الأمريكية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي على احترام الضوابط التي تم الاتفاق بشأنها.

وشدد بايدن في تغريدة على موقع "تويتر"، على أن مراعاة الضوابط، من شأنها تعزيز الأمان والثقة في الذكاء الاصطناعي.



وأول تلك الضوابط، بحسب بايدن، هو أن "تتأكد الشركات من سلامة منتجاتها ومراعاتها لمعايير الأمان، قبل أن تبادر إلى طرحها".

وثاني تلك الضوابط هو أن "الشركات مطالبة بمنح الأولوية لحماية نماذجها وآليات عملها، وذلك حتى تبقى بعيدا عن أي اختراق أو هجمات سيرانية من شأنها إلحاق الأذى".

والنقطة الثالثة هي أن "الشركات عليها أن توضح للناس بشكل كاف وجيد، حتى يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم عن دراية ووعي كافيين لدى التعامل مع آليات الذكاء الاصطناعي".

ورابع تلك الضوابط هو "التزام شركات الذكاء الاصطناعي بتسخير إمكانياتها لأجل تلبية الحاجيات الأكثر إلحاحا لدى البشرية مثل مكافحة مرض السرطان ومواجهة تغير المناخ".

