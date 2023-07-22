انت الان تتابع خبر بولندا تستدعي السفير الروسي على خلفية تصريح بوتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واتهم الرئيس الروسي الجمعة بولندا بإعداد "خطط انتقامية" وبالرغبة في السيطرة على أراضٍ في غرب أوكرانيا، وهو اتهام سبق للسلطات الروسية أن وجهته أكثر من مرة.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، أكد بوتين كذلك أن "المناطق الغربية في بولندا الحالية كانت "هدية من ستالين" للبولنديين في نهاية الحرب العالمية الثانية".



وقال نائب وزير الخارجية البولندي، باول جابلونسكي، إن "استدعاء السفير الروسي يأتي عقب "تصريحات استفزازية لرئيس روسيا فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى تهديدات وإجراءات غير ودية أخرى من جانب الاتحاد الروسي تجاه بولندا وحلفائنا".

وقال لصحافيين عقب اللقاء "كان الاجتماع موجزاً جداً"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

وتابع جابلونسكي "لا يمكن المساس بالحدود بين الدول على الإطلاق وبولندا تعارض أي مراجعة" لها.

وردّ رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، مساء الجمعة، على بوتين عبر تويتر، مكررًا أن "ستالين كان مجرم حرب، ومسؤولاً عن مقتل مئات الآلاف من البولنديين" خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها.

وأكد جابلونسكي أنها "محاولة لتلميع (سمعة) مجرم الحرب ستالين من قبل مجرم حرب آخر هو بوتين اليوم".

وتطبيقاً لقرارات اتخذتها القوى العظمى في العام 1945 في أعقاب الحرب العالمية، تم نقل حدود بولندا نحو 300 كيلومتر في اتجاه الغرب، مقارنة بخريطة ما قبل الحرب.

وعليه، احتفظ الاتحاد السوفياتي بالأراضي التي ضمها في العام 1939 في شرق بولندا، ، بينما أُلحقت بعض المناطق التي كانت تابعة لألمانيا ببولندا.

