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بغداد.. هكذا بدت ساحة الاحتجاج بعد انسحاب المتظاهرين (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وقبل قليل، بدأ المتظاهرون بالانسحاب من امام بوابة الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد، وفق مراسل السومرية.

وكان المئات من المتظاهرين قد تجمعوا أمام بوابة الجسر المعلق وسط العاصمة منددين بحرق القرآن الكريم من قبل متطرفين في السويد والدنمارك.


أدناه الصور:
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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