انت الان تتابع خبر السوداني وعلاوي يؤكدان ضرورة تظافر الجهود لتعزيز الامن والاستقرار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب علاوي ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني؛ لبحث تطورات المشهد السياسي في البلاد وضرورة تظافر الجهود لتعزيز الامن والاستقرار".

وجدد علاوي، وفق البيان، دعمه لـ"محمد شياع السوداني وحكومته في جهودها بمكافحة الفساد ومساعيها في تقديم افضل الخدمات وتحقيق تطلعات ابناء شعبنا العراقي الكريم".

