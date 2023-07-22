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«رفض أن يبيعه أي منتجات» .. مسيحي يطرد «سلوان موميكا حارق القرآن» من محله بالسويد

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الشارقة - اميمة ياسر - قال المتطرف سلوان موميكا، إن صاحب أحد المحال التجارية في السويد، رفض أن يبيعه أي منتجات بحجة إحراقه القرآن، فيما تصدى له رجل عراقي مسيحي كان موجوداً في المكان.

وأوضح موميكا في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أنه ذهب إلى أحد المتاجر لشراء مشروب غازي، وكان أعزلاً بدون أي حماية، لكن صاحب المحل المسلم رفض أن يبيع له.

كما أشار إلى أنه مستهدف ويمكن أن يهجم عليه في أي لحظة.

في غضون ذلك، تدخل أحد الموجودين في المكان، ملقياً باللوم على موميكا لأنه اعتدى على القرآن وداس على العلم العراقي.

ولفت إلى أنه عراقي مسيحي، ولكن ما قام به موميكا لا يجوز وعيب كبير.

وأقدم سلوان موميكا مجدداً على تمزيق العلم العراقي والقرآن وصور شخصيات دينية بارزة بينها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والمرشد الإيراني علي خامنئي أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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