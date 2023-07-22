إيران تستدعي سفير الدنمارك احتجاجًا على الإساءة لكتاب الله

ياسر رشاد - القاهرة - استدعت "وزارة الخارجية الإيرانية" السفير الدنماركي في طهران، وذلك في أعقاب حادثة الإساءة لنسخة من القرآن الكريم "كتاب الله" في كوبنهاغن، حسبما أفادت "وسائل إعلام إيرانية"، مساء اليوم السبت.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أنه في أعقاب الإساءة للقرآن الكريم في كوبنهاغن، استدعى مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون أوروبا الغربية، السفير الدنماركي إلى وزارة الخارجية اليوم السبت، وابلغه احتجاج إيران الشديد على الاساءة للمصحف الشريف.

الأعمال المُعادية للثقافة:

وشدد المدير العام لشؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية الإيرانية على أن "إضرام النار في العقائد لا يمكن تبريره بالمفهوم المقدس للحرية، وبالتالي يجب محاسبة الأشخاص الذين أشعلوا النار كما على الحكومات التي تسمح بمثل هذه الأعمال المعادية للثقافة بسلوكها السلبي، ان تكون مسؤولة عن تصرفاتها".

كما أبلغ مساعد وزير الخارجية الايراني السفير خلال جلسة الاستدعاء بأن حرق الكتب السماوية في اوروبا يعيد الى الأذهان أجواء القرون الوسطى المظلمة التي كانت تخيم على هذه القارة، واضاف أن "الصمت على هذه الجرائم الثقافية الفظيعة لن يؤدي سوى الى العنف وتشجيع الإرهاب".

وأحرقتمجموعة دنماركية يمينية متطرفة ومناهضة للإسلام نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، مقطع فيديو وثق عملية تدنيس القرآن والعلم العراقي وحرقهما أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن أعضاء المجموعة التي تطلق على نفسها "Danske Patrioter" (الوطنيون الدنماركيون) قد رفعوا لافتات معادية للإسلام، ورددوا شعارات مسيئة. وقام أنصار المجموعة بإلقاء العلم العراقي والمصحف على الأرض والدوس عليهما، كما بثوا الاعتداء الذي استهدف القرآن على المباشر عبر حساب المجموعة على منصة "فيسبوك".