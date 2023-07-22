روسيا تنهي حياة 8 مدنيين في هجوم استهدف 11 منطقة أوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - لقى 8 أوكرانيين على الأقل مصرعهم وأُصيب آخرين، في هجوم شنته روسيا استهدف 11 منطقة في مختلف أنحاء أوكرانيا، فيما يستمر القتال العنيف وسط محاولات أوكرانية لطرد القوات الروسية من الأراضي التي احتلتها.

وقال مكتب المدعي العام الإقليمي في منطقة دونيتسك الشرقية، اليوم السبت، إن أربعة أشخاص على الأقل، بينهم زوجان، قتلوا عندما قصفت قوات روسيا ليلة الجمعة مستوطنة نيو- يورك، جنوب مدينة باخموت – التي شهدت المعركة الأطول والأكثر دموية في الحرب حتى سقطت في يد روسيا في مايو. تم نقل ثلاثة آخرين من سكان نيو- يورك إلى المستشفى.

في صباح اليوم السبت أيضًا، قالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن مدنيين قتلا عندما قصفت قوات روسيا الجمعة مدينة كوستيانتينيفكا، وهي مدينة في منطقة دونيتسك، من قاذفات صواريخ متعددة.

وقالت الوزارة في منشور على قناتها الرسمية بتطبيق تليغرام إن مدنيا آخر أصيب في الهجوم نفسه الذي دمر أيضا 20 منزلا وسيارة وخط أنابيب غاز.

وأفادت الإدارة العسكرية الإقليمية صباح السبت أن شخصين قتلا أيضا بالقرب من مدينة تشيرنيهيف الشمالية، على بعد حوالي 100 كيلومتر (62 ميلا) من الحدود الروسية، حيث دمرت صواريخ كروز الروسية المركز الثقافي المحلي وألحقت أضرارا بمجمعات سكنية. ولم تحدد الوقت الدقيق للهجوم، قائلة إنه حدث فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأصيب ثلاثة مدنيين بجروح عندما قصفت القوات الروسية الليلة الماضية بلدة مجاورة لمحطة الطاقة النووية فى زاباروجيا، وفقا لما ذكره الحاكم المحلى سيرهى ليساك اليوم السبت.

استخدام المحطة النووية في الحرب

واتهم المسؤولون الأوكرانيون موسكو مرارا باستخدام المحطة النووية، التي استولت عليها القوات الروسية في وقت مبكر من الحرب، كقاعدة لإطلاق النار على الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا في الجوار.

وتصاعدت المخاوف أيضًا من أن روسيا قد تخرب المحطة – الأكبر في أوروبا – في محاولة لإحباط الهجوم المضاد المستمر لأوكرانيا، والذي ركز على منطقة زاباروجيا بالإضافة إلى شرق البلاد الصناعي.

ومرت الليلة بهدوء في العاصمة الأوكرانية، حيث لم يشهد صحفيو الأسوشيتدبرس في كييف أي إنذارات بغارات جوية.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية صباح السبت إنها أسقطت خلال الليل 14 طائرة مسيرة روسية، بما في ذلك خمس طائرات إيرانية الصنع، فوق جنوب شرق البلاد، حيث تدور المعارك. في تحديث دوري على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت القوات الجوية إن جميع الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع التي أطلقتها القوات الروسية أثناء الليل قد أسقطت، مشيرًا إلى زيادة معدل نجاح أوكرانيا في تحييدها.

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