الرئيس الفلسطيني يتوجه إلى تركيا الإثنين المقبل للقاء أردوغان

ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين القادم، زيارة رسمية لتركيا، بدعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسب ما أفاد السفير الفلسطيني في تركيا فائد مصطفى، اليوم السبت.

وكشف فائد مصطفى، عن تفاصيل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تركيا.

وأوضح أن زيارة الرئيس عباس إلى تركيا ستبدأ اعتباراً من يوم الاثنين القادم، وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، وهي بدعوة رسمية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

مرحلة حساسة ودقيقة للقضية الفلسطينية

وأشار فايد في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم، أنه ستجري مراسم استقبال رسمية للرئيس عباس في قصر الرئاسة التركية، ثم سيجري الرئيس عباس اجتماعاً مع نظيره التركي أردوغان ومع القيادة التركية، في إطار مشاورات حثيثة ومنتظمة، في ظل ما يجمعهما من روابط تاريخية.

وأكد أن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية وفي ضوء تزايد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطينية وتهرب إسرائيل من كافة الاتفاقيات الموقعة.

وشدد أن كل هذه التطورات ستكون على أجندة البحث في القمة بين الرئيس عباس ونظيره التركي.

وكان ديوان الرئاسة التركية، أعلن أن الرئيس أردوغان سيلتقي في لقائين منفصلين، الرئيس عباس ونتنياهو في تركيا الأسبوع المقبل.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، مساء الخميس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيزور تركيا في 25 يوليو الجاري تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف البيان أن أردوغان وعباس سيبحثان خلال لقائهما العلاقات الثنائية بين تركيا وفلسطين وآخر التطورات في القضية الفلسطينية، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

وبحسب مصادر لوكالة (بلومبرغ)، فإن نتنياهو سيلتقي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث ستتناول المحادثات إمكانية تصدير الغاز الطبيعيّ المُسال إلى أوروبا، عبر تركيا.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد اجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة له إلى أنقرة، في فبراير الماضي، في حين تحدث نتنياهو هاتفيا مع إردوغان، وهنّأه بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

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