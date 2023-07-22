ماليزيا تدعو فيتنام لتعزيز التعاون في الصيد غير القانوني

ياسر رشاد - القاهرة - تحرص "ماليزيا" على استئناف فيتنام محادثات لجنة العمل المشتركة لتعزيز التعاون في الصيد غير القانوني وكذلك النظر في العديد من القضايا المحتملة وأوجه التعاون بين البلدين، حسبما أفاد نائب وزير الزراعة والأمن الغذائي الماليزي، "تشان فونج هين".

ونقلت صحيفة ستار الماليزية عن فونج هين قوله إن "ماليزيا تنتظر بفارغ الصبر دعوة فيتنام لعقد الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المشتركة بين البلدين حول التعاون في وقت لاحق من هذا العام ، بالتزامن مع الذكرى الخمسين لعلاقتنا الدبلوماسية".

وأضاف أن القضية أثيرت خلال اجتماعه مع مسئولي فيتنام في 19 يوليو الجاري بالتزامن مع الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.

مجموعة العمل المشتركة بين ماليزيا وفيتنام:

وخلال الاجتماع، قال إن الجانبين اتفقا على أهمية عقد الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المشتركة بين ماليزيا وفيتنام، موضحا :" باستئناف مجموعة العمل المشتركة، يمكن استكشاف ومناقشة العديد من القضايا والتعاون المحتمل بشكل أكبر، مع التركيز على القضايا الحاسمة المتعلقة بالصيد غير القانوني".

وقال في تأكيده على التزام ماليزيا بتعزيز التعاون مع فيتنام لمكافحة الصيد غير القانوني، خاصة عندما يتعلق الأمر بممارسات صيد مدمرة - "نعتقد اعتقادًا راسخًا أن إدارة مصايد الأسماك تلعب دورًا محوريًا في منع أنشطة الصيد غير القانوني".

وتابع "انتهزت الفرصة أيضا لحث السفن الاجنبية العاملة في منطقتنا على اتخاذ إجراءات مماثلة لتجنب التعديات غير المقصودة في المياه الماليزية".

وأردف أن الاجتماع لن يمكننا فقط من الانخراط في مناقشات مثمرة لتعزيز تعاوننا الثنائي، ولكن أيضًا تعزيز العلاقات الدبلوماسية.