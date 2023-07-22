شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بالذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدَّم عبد الحليم علام، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد الحامين العرب، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكد نقيب المحامين، أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن الحصينة، الذي قدَّم - ولا يزال يقدم- العديدَ من التضحيات والفداء، من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري، وهو لا يزال يقوم بدوره الحاسم في استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التي تحاول العبث بأمن واستقرار مصرنا الغالية.

ودعا نقيب المحامين، جميع المواطنين إلى استمرار ملحمة التكاتف بين أفراد الشعب المصري وقواته المسلحة وأجهزة الشرطة، حتى تندحر تنظيمات وجماعات الإرهاب التي تسعى لنشر الخراب والدمار في المنطقة.

كما تقدم عمرو محى الدين نقيب محامي شمال القاهرة وأعضاء مجلس النقابة بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والقوات المسلحة ومجلس الوزراء بالعيد 71 لثورة 23 يوليو المجيدة .

وأكد محى أن ثورة 23 يوليو المجيدة غيرت مجرى التاريخ وأرست قواعد العدالة الاجتماعية والحياة الديمقراطية السليمة؛ بنجاحها في تحقيق التحول السياسي الكبير ودعم الفقراء من أبناء مصر وهي ثورة التلاحم بين الشعب و الجيش، ثورة سطر فيها الشعب المصري مع قواته المسلحة اسمي آيات الاخلاص والوفاء، وبنت جسور الثقة الممتدة إلي الأبد بأن جيش مصر وشعبها يدا واحدة ضد كل مستغل لأرضها أو من تسول له نفسه أن ينال من مصر أو يعبث بمقدراتها.

ووصف محى الدين، ثورة 23 يوليو بأنها نقطة تحول جوهريَّة في التاريخ المصري، وأنها كانت البداية لكل الثورات، وحركات التحرر العربية .

وأضاف أن ثورة الـ 23 يوليو المجيدة التي كانت وستظل إنجازا وطنيا بطوليا قام به 13 من ضباط قواتنا المسلحة، والذين قاموا بحركة مباركة مستهدفة الخلاص من الاستعمار والتبعية وإقامة الحكم الوطني الصادق وبناء الجيش القوي القادر على حماية الوطن.

ووجه نقيب محامي شمال القاهرة التحية إلي أبناء القوات المسلحة الأبطال وشهداء الجيش والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم للحفاظ على الوطن لتظل مصر حرة آبية .