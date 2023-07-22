شكرا لقرائتكم خبر عن حزب "مصر أكتوبر" يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري ، بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدا أن الثورة كانت عنوانا للإرادة الوطنية من أجل عزة وشموخ هذا الوطن.

وأضاف حزب مصر أكتوبر، في بيان له، أن ثورة 23 يوليو حققت العديد من الإنجازات، حيث أرست مبادئ العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة وإنهاء الاحتلال، كما أنها نجحت في نقل البلاد من الملكية للجمهورية، موضحا أن ثورة 23 يوليو غيرت الأوضاع الساسية والاقتصادية والاجتماعية وانحازت للمواطن.

وأكد الحزب، أن ثورة 23 يوليو سطرها التاريخ بأحرف من نور، حيث أثبتت أحداثها قوة العلاقة بين الشعب وقواته المسلحة والتي حمل ضباطها الأحرار راية الدفاع عن الوطن من أجل الحصول على الاستقلال وجلاء الاستعمار الأجنبي، مشيرا إلى أننا مازلنا نعيش التداعيات الإيجابية لهذه الثورة.

وأشار الحزب، إلى أن ثورة 23 يوليو باتت علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، باعتبارها حققت العديد من الانجازات للمواطن المصري والعربي حيث فغيرت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقضت على الاستعمار.

وتابع الحزب: الاحتفال بالذكرى الـ71 لثورة 23يوليو يأتي بعد أيام قلية من الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو2013، والتي نستلهم منهم العبرة، حيث أن الثورتين ساهمتا في تغيير أوضاع الوطن العظيم والدفع به للأمام.