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فيروس يضرب لاعبي برشلونة.. إلغاء مواجهة يوفنتوس

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-462442-638256555511256073.png

2023-07-22 | 22:46

فيروس يضرب لاعبي برشلونة.. إلغاء مواجهة يوفنتوس

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أعلن نادي برشلونة رسميا، اليوم السبت، إلغاء المباراة الودية المقررة ضد يوفنتوس، استعدادا للموسم الجديد.
وقال برشلونة في بيان، عبر حسابه على "تويتر"، إن عددا كبيرا من لاعبيه تعرض للإصابة بفيروس، ولن يخوضوا المباراة.

وأضاف: "أبلغ نادي برشلونة نظيره يوفنتوس، بأنه لن يخوض المباراة التي كانت مقررة اليوم على ملعب ليفي".


وأضاف: "يعاني عدد كبير من لاعبي برشلونة بالتهاب في المعدة والأمعاء".

وسافر برشلونة في جولة تحضيرية معتادة إلى الولايات المتحدة، استعدادا للموسم الجديد.

وكان برشلونة قد حقق بطولتي السوبر والليجا في الموسم الماضي، ويستعد للمنافسة على لقب الموسم المقبل.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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