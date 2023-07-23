مصرع 11 شخصًا في حريق مُتعمد استهدف حانة بالمكسيك

ياسر رشاد - القاهرة - قُتل 11 شخصًا في حريق، يُشتبه بأنه متعمد، استهدف حانة في مدينة سان لويس كولورادو الحدودية بشمال المكسيك، بعد أن أشعل شخص تم طرده من الحانة النار بزجاجة مولوتوف.

وقال ممثلو الادعاء في ولاية سونورا، إن نتائج التحقيقات الأولية تشير إلى أن المشتبه به شاب كان مخمورا للغاية وقت الهجوم، وكان قد طُرد من الحانة بسبب عدم احترامه للنساء هناك.

ولكنه عاد بعد ذلك وألقى زجاجة مولوتوف على أبواب الحانة، ما أشعل حريق أنهى حياة 11 شخصًا، وفقا لبيان صادر عن ممثلي الادعاء في الولاية.

وأضاف البيان، أن هناك أربع نساء بين القتلى إزاء الحريق، وأن هناك أربعة مصابين يتلقون العلاج في المستشفى.

وفي سياق آخر، اندلع حريقًا هائلًا بشكل خارج عن السيطرة في غابات جزيرة رودس اليونانية، مما أجبر مئات الأشخاص على الفرار من القرى والشواطئ المتضررة من الحريق، حسب ما أفادت السلطات اليونانية، اليوم السبت.

وقال مسؤول في خفر السواحل إن سفنا تابعة لخفر السواحل وأكثر من 20 قاربا خاصا شاركت في عملية لإجلاء نحو ألف شخص من الشواطئ القريبة من منطقتي كيوتاري ولاردوس في الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة.

ويكافح رجال الإطفاء الذين تلقوا تعزيزات من سلوفاكيا في مواجهة موجات جديدة من حرائق الغابات التي اشتعلت منذ أيام وأججتها الرياح العاتية.

وتسبب الحريق في تدمير مساحات شاسعة من الغابات منذ اندلاعه في منطقة جبلية يوم الثلاثاء. وذكرت وكالة أثينا للأنباء أن الحريق دمر ثلاثة فنادق في قرية كيوتاري الساحلية اليوم السبت.

وحذرت سلطات الحماية المدنية من خطر اندلاع حرائق غابات في جزيرة رودس ومناطق أخرى في اليونان غدا الأحد، وسط توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية.

وتندلع الحرائق باستمرار في اليونان، لكن فصول الصيف الأكثر حرارة وجفافا التي تشهد هبوب الرياح أيضا حولت البلاد إلى بؤرة لحرائق الغابات في السنوات الأخيرة.

وتشهد اليونان موجة حر يتوقع أن تستمر الأسبوع المقبل، حيث سجلت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية الجمعة، حرارة بلغت 41 درجة مئوية في أتيكا في منطقة أثينا، و44 درجة مئوية في تيساليا في وسط البلاد.

ويتوقع أن تزداد الحرارة ارتفاعا الأحد لتلامس 44 درجة مئوية في أثينا و45 درجة مئوية في تيساليا.