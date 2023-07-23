أوكرانيا تُعلن تضرر خطوط نقل الطاقة في منطقة دنيبروبتروفسك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، "سيرهي ليساك"، تضرر خطوط نقل الطاقة؛ نتيجة قصف القوات الروسية للمنطقة بالمدفعية الثقيلة، حسبما أفادت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، مساء اليوم السبت.

ونقلت الوكالة عن ليساك قوله:"اليوم ، هاجم العدو منطقة نيكوبول مرتين، تم قصف مجتمع ميرهانتس ومدينة نيكوبول بالمدفعية الثقيلة، المدينة عانت أكثر من غيرها حيث لحقت أضرار باثني عشر منزلا منفصلا وستة مبان منزلية ، فضلا عن خطوط نقل الكهرباء، وتم إتلاف ثلاث سيارات ودمرت واحدة بالكامل كما اندلع حريق لكن رجال الإنقاذ أخمدوه".

وقف العمل بصفقة الحبوب:

من ناحية أخرى، قال رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، إن اجتماعا لمجلس أوكرانيا والناتو، سيقعد خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث الوضع، بعد وقف العمل بصفقة الحبوب.

وقال الرئيس الأوكراني في رسالة فيديو نشرت على قناته في "تلغرام": "توجهت إلى ينس ستولتنبرغ باقتراح لعقد هذا المجلس على الفور، لإجراء مشاورات مناسبة بشأن الأزمة. وسيتم عقد هذا الاجتماع خلال الأيام القريبة القادمة، حيث سيكون بمقدورنا التغلب على الأزمة الأمنية في البحر الأسود".

وفي وقت سابق من نهار اليوم السبت، قال زيلينسكي إنه اتصل هاتفيا بستولتنبرغ وناقش معه الوضع في البحر الأسود، بالإضافة إلى انضمام كييف للتحالف، حيث أعلن عن تحديد الخطوات ذات الأولوية والخطوات التي ينبغي اتخاذها لاحقا لفتح ممر للحبوب في البحر الأسود، وتشغيله بشكل مستدام.

وأنشىء مجلس أوكرانيا - الناتو خلال قمة حلف شمال الأطلسي الأخيرة في فيلنيوس، يومي 11 و12 يوليو، حيث اعتبر الأمين العام لحلف الناتو أن "إنشاء المجلس جعل من الممكن تقريب كييف من الحلف".