كمبوديا تجري انتخابات تمهد الطريق لانتقال قيادة تاريخي

ياسر رشاد - القاهرة - اجتمعت اللجنة الوطنية للانتخابات في كمبوديا لتنظيم وإنشاء مراكز اقتراع، يوم السبت، قبل يوم واحد من الانتخابات العامة في البلاد، والتي يحق لحوالي 9.7 مليون من سكانها البالغ عددهم 16 مليونًا التصويت.

وتجري كمبوديا انتخابات من جانب واحد يوم الأحد من المؤكد أنها ستطيل من هيمنة الحزب الحاكم على السياسة، وتمهد الطريق لانتقال قيادة تاريخي ونهاية عهد أحد أطول رؤساء الوزراء في العالم.

واستعانت السلطات في كمبوديا بالفيلة لنقل صناديق الاقتراع في الغابات وعبر الأنهار للوصول إلى الناخبين في المناطق النائية.

واستخدمت اللجنة الوطنية للانتخابات في كمبوديا يوم السبت (22 يوليو) فيلًا لتوصيل صناديق الاقتراع إلى قرية نائية يتعذر الوصول إليها عن طريق البر قبل يوم من الانتخابات الوطنية وفقا لموقع «TVB World».

وفي اللقطات التي نشرتها المفوضية القومية للانتخابات، شوهد فيل يحمل صناديق الاقتراع ومواد الانتخابات عبر الأنهار والغابات للوصول إلى قرية بها 173 ناخبا.

وصل الفيل إلى صندوق الاقتراع، الواقع في قرية لاو روميت، بلدية كرانج تي، في مقاطعة موندولكيري، سيرًا على الأقدام بعد ثلاث ساعات.

ويحكم هون سين، أقدم قادة العالم، كمبوديا بقبضة من حديد منذ 38 عاماً، ويبدو أنه يعتزم نقل السلطة إلى نجله هون مانيت بعد انسحابه.

وتتهمه منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان باستخدام القضاء لسحق أي معارضة في البلد، وتم سجن عشرات المعارضين منذ وصوله إلى السلطة.

وفي آخر انتخابات جرت في 2018، فاز حزبه بكل مقاعد البرلمان بعدما أمرت محكمة بحل "حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي" المعارض.

ويدلي الناخبون بأصواتهم في 23 يوليو في انتخابات تشريعية وصفت مرة جديدة بأنها "مسرحية" إذ رفضت السلطات تسجيل حزب "ضوء الشموع"، حزب المعارضة الرئيسي وأبرز منافس لرئيس الوزراء.

ورفض المجلس الدستورى فى كمبوديا، الطلب المقدم من حزب "ضوء الشموع" بشأن إلغاء قرار لجنة الانتخابات بعدم تسجيل أوراقه في قائمة المرشحين للانتخابات القادمة، معتبرا الشكوى المقدمة من الحزب غير قانونية.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أنه بموجب هذا القرار النهائى الذى لا يمكن استئنافه، لن يشارك أكبر حزب معارض في كمبوديا في الانتخابات المقرر إجراؤها في يوليو القادم.

كانت لجنة الانتخابات الوطنية في 16 مايو قد رفضت تسجيل حزب "ضوء الشموع"، قائلة إنه فشل في تقديم الوثائق اللازمة.. وبعد أيام قليلة، قدم الحزب رسميا استئنافا إلى المجلس الدستورى مطالبا إياه بإلغاء قرار لجنة الانتخابات.

بدوره، أعرب المتحدث باسم حزب "ضوء الشموع" كيمسور فيريث عن أسفه للقرار لأنه يحرم أنصار الحزب في جميع أنحاء البلاد من القدرة على التصويت لمرشحيهم المفضلين، معتبرا أن مثل هذه الخطوة لا تحدث في دولة ديمقراطية حقيقية.

ويوجد 18 حزبا سياسيا مسجلا ومعترفا به من قبل لجنة الانتخابات في كمبوديا، بما في ذلك حزب هون سين.

يشار إلى أن 9.7 مليون كمبودى لهم حق التصويت في الانتخابات المقررة في 23 يوليو القادم لاختيار 125 عضوا في الجمعية الوطنية.