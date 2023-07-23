السعودية.. ضبط سارق قبعة الفنان محمد عبده (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة نجران بالسعودية، القبض على مقيم يمني وثق مقطع فيديو لسرقته قبعة الفنان محمد عبده من مقر إقامته بالمنطقة، وفق روسيا اليوم.

وقالت الإدارة في بيانها إنها "قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية وثق ونشر محتوى مرئيا لتسلله لمقر إقامة مواطن وسرقته أحد مقتنياته، فضلا عن القبض على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والهندية ومواطنين لمساعدته في عملية السرقة"، حيث أوقفوا واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم، ثم أحيلوا إلى النيابة العامة.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية في وقت سابق، مقطع فيديو لـ"شاب يدخل الفندق بحثا عن غرفة محمد عبده في نجران"، حيث يوثق سرقه قبعة الفنان، محمد عبده، تطبيقا لأغنية "سرقني".