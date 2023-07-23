ديمبلي يرفض عرضاً بقيمة 400 مليون دولار من ناد سعودي

كشف تقرير صحفي فرنسي، عن رفض عثمان ديمبلي نجم برشلونة، عرضا مغريا من النصر السعودي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقرير ، فإن النصر السعودي تقدم بعرض مجنون من أجل ديمبلي، لمدة 5 سنوات، براتب سنوي بقيمة 40 مليون يورو.



وأضاف : "ديمبلي كان سيحصل على إجمالي 200 مليون يورو بهذا العقد، كما أن النصر كان مستعدًا لدفع 50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي الحالي".وأشار التقرير، إلى أن ديمبلي رفض هذا العرض تماما.

وخاض ديمبلي مع برشلونة 35 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 9 آخرين.

وأفادت تقارير إسبانية مؤخرًا، أن رغبة الفرنسي هي تجديد تعاقده مع البارسا بعدما عرض عليه الأخير تجديد تعاقده حتى 2027.

