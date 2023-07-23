انت الان تتابع خبر بينها فض 651 مشاجرة.. حصيلة أمنية خلال أسبوع في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية للوكالة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2023/7/16 ولغاية 2023/7/22 تمثلت بـ :ـ

1. واجبات مراكز الشرطة 2337

2. القبض على مطلقي العيارات النارية 9

3. احالة متهمين الى المحاكم 173

4.التبرع بالدم 13

5.ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 7

6.واجبات مديرية حماية الاسرة والطفل 748

7. اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 660

8. مضاهات طبعات الاصابع 139

9.اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 275

10. عدد طالبي النجدة 704

11. فض مشاجرات 651

12. ضبط عجلات مطلوبة 57

13. نقل حالات انسانية 38

14.القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 23

15.القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 144

16.طبع لوحات السيارات 4741

17.اصدار اجازات السوق 11392

18. اصدار سنوية السيارات 10335

