انت الان تتابع خبر بينها فض 651 مشاجرة.. حصيلة أمنية خلال أسبوع في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية للوكالة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2023/7/16 ولغاية 2023/7/22 تمثلت بـ :ـ
1. واجبات مراكز الشرطة 2337
2. القبض على مطلقي العيارات النارية 9
3. احالة متهمين الى المحاكم 173
4.التبرع بالدم 13
5.ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 7
6.واجبات مديرية حماية الاسرة والطفل 748
7. اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 660
8. مضاهات طبعات الاصابع 139
9.اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 275
10. عدد طالبي النجدة 704
11. فض مشاجرات 651
12. ضبط عجلات مطلوبة 57
13. نقل حالات انسانية 38
14.القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 23
15.القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 144
16.طبع لوحات السيارات 4741
17.اصدار اجازات السوق 11392
18. اصدار سنوية السيارات 10335
1. واجبات مراكز الشرطة 2337
2. القبض على مطلقي العيارات النارية 9
3. احالة متهمين الى المحاكم 173
4.التبرع بالدم 13
5.ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 7
6.واجبات مديرية حماية الاسرة والطفل 748
7. اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 660
8. مضاهات طبعات الاصابع 139
9.اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 275
10. عدد طالبي النجدة 704
11. فض مشاجرات 651
12. ضبط عجلات مطلوبة 57
13. نقل حالات انسانية 38
14.القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 23
15.القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 144
16.طبع لوحات السيارات 4741
17.اصدار اجازات السوق 11392
18. اصدار سنوية السيارات 10335