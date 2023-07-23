شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يتوافدون على ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر فى ذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد منذ الصباح الباكر عدد كبير من محبى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر علي الضريح الخاص بالزعيم، وذلك لإحياء ذكرى ثورة 23 يوليو.

وقرأ محبي الزعيم الراحل، الفاتحة علي روحه كما رفعوا لافتات لاحياء ذكرى الثورة وصور للزعيم جمال عبد الناصر.

وتحتفل مصر كل عام بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، وتظل ثورة 23 يوليو 1952 من أهم الثورات التي قامت ضد الفقر والجهل، وإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية وطرد الاحتلال البريطاني، ثورة قام بها الضباط الأحرار في الجيش المصري، وساندتهم جموع الشعب المصرى.

وحرص علي الحضور منذ الصباح الباكر، كل من جمال خالد جمال عبد الناصر حفيد الزعيم الراحل وعدد من الشخصيات العامة والسياسية منها الدكتور جمال شيحة أستاذ وعالم طب الكبد الشهير.