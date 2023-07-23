شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحكيم عبد الناصر: ثورة يوليو باقية فى وجدان كل عربى.. والشعب يقظ ضد المؤامرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل، إن ثورة 23 يوليو ستظل محفورة وباقية في وجدان كل مصرى وكل عربي، موجها التهنئة لجموع الشعب المصرى بمناسبة إحياء ذكرى الثورة.

وحرص نجل الزعيم الراحل علي الحضور منذ الصباح الباكر اليوم، الأحد، علي ضريح جمال عبد الناصر، لإحياء ذكرى ثورة 23 يوليو وقراءة الفاتحة علي روح والده الزعيم جمال عبد الناصر، كما اصطحب نجله جمال عبد الحكيم جمال عبد الناصر.

وأكد نجل الزعيم الراحل، أن الثورة ستظل باقية، موضحا أنه بعد رحيل الزعيم تعرضت الثورة لمحاولات للنيل منها والتشكيك فيها إلا أن المصريون والعرب يعون جيدا هذه المحاولات ولم تؤثر فيهم.

وذكر أن الشباب في ثورة 25 يناير رفعوا صورا للزعيم جمال عبد الناصر ونفس الحال في ثورة 30 يونيو لمواجهة الإخوان أعداء الوطن، موضحا أن البعض يحاول أن يمارس ارهابا فكريا وماديا ضد الدولة المصرية، إلا أن المصريين علي درجة كبيرة من الوعى واليقظة.