انت الان تتابع خبر عودة الابتسامة لوجه الشيف بوراك بعد أزمة بيع الملكية.. ووالده يعلق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واليوم شارك بوراك صور يبدو فيها بحالة معنوية أفضل، وفيديو يظهر فيه والضحكة تملأ وجهه من أمام المول الذي سيفتتح فيه مطعمه الجديد عبر ستوري انستغرام، معلقًا " سيتم افتتاح أول مطعم للشيف بوراك في اسطنبول في سبتمبر.. شكرا جزيلا لدعمكم".

وبحسب ادعاءات والد بوراك إسماعيل أوزدمير، كان قد صرح لوسائل إعلامية تركية قائلًا " حقي يهزم، الموضوع ليس احتيال".

كما تابع في تصريحاته عن ابنه بوراك والمعروف بجميع أنحاء العالم حتى من قبل الزلزال بسنوات، أنه "قدم المساعدة في منطقة الزلزال الذي ضرب تركيا في هاتاي بغرض الاعلان والشهرة.. " مضيفًا أن "ورث جينات والدته وصنع عداوة مع والده".

قصة بوراك ووالده مازالت تتصدر حديث الناس والتحليلات عبر السوشيال ميديا، وفي الواقع، الأغلبية متعاطف جدًا مع بوراك.

الأزمة بين بوراك ووالده بحسب وسائل إعلام تركية قد بدأت في شباط الماضي بعدما قدم الابن مساعدات لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا، إذ اعترض الأب على أنشطة ابنه الخيرية، فقرر الأب قطع علاقته بابنه.

ومن المنتظر أن تشهد عدلية شاغليان أولى جلسات المحاكمة في أيلول القادم. ويطالب بوراك، الذي يزعم تعرضه للخداع، المحال التجارية التي تستخدم اسمه وصورته بإزالة اللافتات.

كان بوراك قد شارك فيديو سابق يعلن فيه عن افتتاح أول فرع له في مول باسطنبول وهو الفرع الوحيد له في المدينة، مضيفًا "من فضلك لا تخلط بينه وبين أماكن وهمية أخرى".



كما سبق وشارك فيديو علق عليه " سنشارك معك قريبا تاريخ الافتتاح.. ليس لدينا أي فروع أخرى في اسطنبول.. لدينا فروع في دبي وقطر وطاجيكستان "، مضيفا "من فضلك لا تصدق أي مطعم مزيف في اسطنبول هذا هو أول مطعم لي في اسطنبول".

وكان بوراك شارك فيديوهات وصور خلال تواجده منذ أيام في مطعمه في قطر، موجهاً الشكر لعائلته هناك لوقوفهم الى جانبه ودعمهم له في محنته التي يواجهها.