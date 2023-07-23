انت الان تتابع خبر ملف التغييرات المناخية وشح المياه على طاولة العراق وإيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الأحد في قصر بغداد، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق".

وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، "ضرورة تعزيز وتنمية التعاون بين البلدين وبما يخدم مصالح الشعبين الجارين".



وأشار رشيد، إلى "أهمية الارتقاء بمستوى العمل الثنائي الرامي لمواجهة التغيرات المناخية وشح المياه والجفاف الذي يواجه العالم".

بدوره أكد آل صادق، "سعي الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتدعيم علاقات الصداقة مع العراق"، داعياً إلى "فتح آفاق أوسع للتعاون الثنائي تحقيقاً لاستقرار وازدهار البلدين الصديقين".