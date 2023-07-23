الجيش السوداني يقصف مواقع للدعم السريع شرقي الخرطوم

ياسر رشاد - القاهرة - نفذ الطيران الحربي السوداني طلعات استطلاعية، صباح اليوم الأحد، وتم قصف مناطق في شرق الخرطوم، وهي تمركزت لقوات الدعم السريع، فيما دخلت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع يومها المئة بحصيلة تقدر بآلاف القتلى وملايين النازحين واللاجئين.

وقصف الجيش السوداني، يوم أمس، مخازن ذخيرة للدعم السريع شرق مطار الخرطوم، وتجمع كبير من السيارات العسكرية التابعة للدعم السريع في مناطق بين الخرطوم ومدني ما كبد الدعم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

ويحاول الجيش السوداني منع تمدد قوات الدعم السريع في المناطق القريبة من الخرطوم.

وتجددت الاشتباكات أمس في مدينة نيالا، بولاية جنوب دارفور، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى في صفوف المدنيين.

ويزداد الوضع الميداني على الأرض سوءًا بالنسبة للمدنيين في ظل عدم وجود أية عمليات منتظمة لإيصال المواد الإغاثية والإنسانية الضرورية للمدنيين، خصوصًا إلى الخرطوم.

الحرب تدخل يومها الـ100

ودخلت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع يومها المئة بحصيلة تقدر بآلاف القتلى وملايين النازحين واللاجئين، بالإضافة إلى الخراب الكلي للبني التحتية في البلاد بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية والاقتصادية، وحتى اليوم المئة لم تحسم المعركة لصالح أحد الطرفين، رغم ادعاء كل منهما أنه متقدم على الآخر في ساحة الحرب، بينما يزداد كل يوم عدد القتلى والجرحى جراء الاشتباكات والأوضاع الأمنية من جهة، والأوضاع الإنسانية والمعيشية من جهة أخرى.

وفي آخر التطورات الميدانية، رحبت قوات الدعم السريع بانشقاق عناصر من قيادة الفرقة 20 بولاية شرق دارفور التابعة للجيش السوداني، وانضمامها لصفوفها معتبرة أن ذلك يمثل دفعة جديدة بحسب بيانها.

وقال قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو الشهير بـ (حميدتي) “نحن واثقون من أننا نستطيع معا أن نعيد بناء بلادنا بالاستفادة من تنوعنا الاجتماعي والثقافي وإمكاناتنا البشرية والمادية الهائلة”، مؤكدًا "بمقدورنا جميعا وضع بلادنا الغالية في الطريق الصحيح".

جاءت تصريحات حميدتي بعد أن أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، السبت، "انضمام 15 ضابطًا و527 جنديًا من الجيش السوداني إلى قواتها بقطاع شرق دارفور".

هذا وقالت قوات الدعم السريع في بيان لها إنها لا تسعى لإلغاء القوات المسلحة أو تفكيكها أو استبدالها إنما العمل على بناء جيش قومي واحد.

وأضاف قوات الدعم السريع تريد فتح صفحة جديدة في ظل حكم ديمقراطي حقيقي.

يشار إلى أنه، منذ 15 أبريل الماضي، تجري اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من الأراضي السودانية، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.

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